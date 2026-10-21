З чого складається приватна ППО в Україні: що кажуть виробники

"Ідеальна приватна ППО, яку бізнес може реалізувати вже сьогодні, – це комбінація трьох компонентів: дронів, турелей та систем РЕБ", - повідомили у компанії.

Зазначається, що якщо якась компанія якимось чином зможе придбати дефіцитні ПЗРК, або навіть комплекс Patriot для захисту власних об'єктів – це було б найкращим рішенням, а сам бізнес став би найпривабливішим роботодавцем у регіоні. Проте в реальних умовах дрони, турелі та РЕБ – це максимум, наближений до ідеалу.

Економічний сенс інвестувати у таку технологічну комбінацію може бути у великих холдингів. Розвиток приватної ППО – це дорого. Але це дешевше, ніж наслідки від прильоту одного "Шахеда", який може знищити об'єкт вартістю 50 млн доларів разом із продукцією на аналогічну суму.

"Якщо бізнес прагне підвищити свої шанси на виживання, потрібно будувати кілька ешелонів оборони. Ближнім ешелоном (безпосередньо біля інфраструктури) мають стати автоматизовані турелі. А першим, дальнім ешелоном – дрони", - додали представники компанії.

Нагадаємо, ідею дозволити критично важливим підприємствам самостійно долучатися до захисту від повітряних атак озвучили ще торік, коли Міністерство оборони очолював Денис Шмигаль.