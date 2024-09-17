Зачем россияне "защищают" самолеты и их рисунки шинами: объяснение Пентагона

Россияне намеренно цепляют шина на свои самолеты, а также их рисунки, чтобы попытаться обмануть "машинное зрение". Так или иначе, это создавало сложности для некоторых моделей нейросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технического директора Центрального командования Соединенных Штатов Америки (США) Шайлеру Мур, которую цитирует TWZ .

По словам Мур, наложение шин на фюзеляж самолета, по мнению россиян, должно было помешать "машинному зрению" распознать цель. В частности в качестве противодействия враг также рисовал самолеты, после чего прикрывал их шинами.

Издание добавляет, что речь идет не сколько о визуальном изображении, сколько о тепловых сигнатурах целей. В качестве примера, крылатые ракеты Storm Shadow используют тепловизионную головку самонаведения, которая должна сравнить изображение с эталонной моделью цели.

Defense Express, в свою очередь, объясняет, что если нейронная сеть никогда раньше не встречала изображение самолета, она действительно может его пропустить. Впрочем, целенаправленное обучение в конце концов позволит ей распознавать его.

"Украинские дроны точно умеют распознавать самолеты, которые прикрыты шинами, потому что на той же авиабазе «Оленья» поразили российские Ту-22М3 воздушным подрывом. При этом на этой авиабазе абсолютно все Ту-22М3 прикрыты", - добавляет Defense Express.

Что предшествовало

Еще в сентябре 2023 стало известно о том, что россияне на аэродроме "Энгельс" пытаются защитить свои стратегические бомбардировщики Ту-95 от дронов с помощью автомобильных шин.

Позже эксперты объяснили, что благодаря такому "ноу-хау" оккупанты пытаются уменьшить тепловую заметность стратегических авиационных средств, впрочем, цели и дальше будут заметны под инфракрасными камерами.