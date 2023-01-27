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Для чого росіяни використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної частини: відповідь Повітряних сил

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини проти України для того, аби виснажувати наші засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, Х-55 - це ракета з ядерною боєголовкою. Так, росіяни або виймають, або не ставлять ядерну частину. Замість неї ставиться імітатор, щоб була відповідність за вагою, та це не впливало на аеродинамічні якості ракети.

"Для чого її використовують? Для того, щоб розосередити нашу ППО, вона може використовуватись і як хибна ціль. Допустимо, що ракети летять у купі - 5 штук - із них можуть бути дві Х-55 і три Х-101 (крилата ракета класу "повітря - земля") летять по маршруту. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети", - розповів Ігнат.

Він також додав, що у країни-агресора стає дедалі менше ракет - як "Калібрів", так і ракет цього типу.

Зазначимо, що під час вчорашньої російської атаки ракету Х-55 з імітатором ядерної, так званої "спеціальної" бойової частини збили на підльоті до Києва з південно-східного напряму. Її уламки знайшли у районі Борисполя.

Додамо, що 26 січня окупанти випустили по Україні 55 ракет різних типів. Наші сили ППО збили 47 ракет.

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