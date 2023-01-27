Для чего россияне используют ракеты Х-55 с имитатором ядерной части: ответ Воздушных сил

По его словам, Х-55 - это ракета с ядерной боеголовкой. Так, россияне либо вынимают, либо не ставят ядерную часть. Вместо нее ставится имитатор, чтобы было соответствие по весу, но это не влияло на аэродинамические качества ракеты.

"Для чего ее используют? Для того, чтобы рассредоточить нашу ПВО, она может использоваться и как ложная цель. Допустим, что ракеты летят в куче - 5 штук - из них могут быть две Х-55 и три Х-101 (крылатая ракета класса "воздух - земля") летят по маршруту. Для того чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты", - рассказал Игнат.

Он также добавил, что у страны-агрессора остается все меньше ракет - как "Калибров", так и ракет этого типа.

Отметим, что во время вчерашней российской атаки ракету Х-55 с имитатором ядерной, так называемой "специальной" боевой части, сбили на подлете к Киеву с юго-восточного направления. Ее обломки обнаружили в районе Борисполя.

Добавим, что 26 января оккупанты выпустили по Украине 55 ракет разных типов. Наши силы ПВО сбили 47 ракет.

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