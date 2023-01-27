Росіяни знову запустили по Україні ракету Х-55 з імітатором ядерної частини
Росія знову випустила по Україні ракету з імітатором ядерної бойової частини. Її збили неподалік від Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Окупанти під час вчорашньої атаки знову використали ракети Х-55 з імітатором ядерної, так званої "спеціальної" бойової частини. За даними видання, ракету збили на підльоті до Києва з південно-східного напряму. Її уламки знайдені у районі Борисполя.
Фото: збита під Києвом ракета з імітатором ядерної частини (defence-ua)
Це вже щонайменше четвертий випадок, який зафіксували в Україні. Вперше Х-55 з імітатором зафіксували 17 листопада. Також ці ракети знищили у Хмельницькій та Львівській областях.
У Міноборони підтверджували використання Росією ракет Х-55 з імітатором. Військові пояснили, що Росія таким чином намагається відволікти сили ППО.
Також видання зазначає, що РФ почала маскувати свої ракети Х-101. На корпусі росіяни зачищають болгаркою серійні номери, щоб неможливо було ідентифікувати дату виготовлення, серійний номер чи інші дані.
Ця інформація дозволяла оцінити темпи використання ракет. Але все ж фахівці зможуть ідентифікувати уламки ракет, бо всі внутрішні вузли та агрегати також мають свої серійні номери, а знищити їх без повного перебирання ракети у заводських умовах доволі складно.
Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Україні 55 ракет різних типів. Українські сили ППО збили 47 російських ракет.
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