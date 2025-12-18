ua en ru
На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

Четвер 18 грудня 2025 08:25
На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 17 грудня, на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Російські війська продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали по території України 42 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4855 дронів-камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 118 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Покровське, Підгаврилівка, Братське Дніпропетровської області; Святопетрівка, Кушугум, Запоріжжя Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, пункт управління та два інші важливі об’єкти противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог здійснив 139 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового та у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку у районах Серебрянки, Сіверська, Званівки та Переїзного - противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Варварівки.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку окупанти тричі наступали у районі Плавнів.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На фронті за добу - понад 130 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 193 300 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 330 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 119 одиниць автомобільної техніки окупантів.

