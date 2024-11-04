Чого очікувати Україні від Трампа у разі перемоги на виборах у США: думки експертів

З посиланням на радників Трампа американські ЗМІ пишуть, що його "справедлива угода" може полягати у заморожуванні війни зі створенням автономних регіонів з обох боків демілітаризованої зони.

Крім того, Україну схилятимуть до відмови від членства в НАТО, переосмислення мінських угод минулих років і до того, щоб вона почекала, доки не зникне російський диктатор Володимир Путін.

На думку глави "Інституту Американістики", аналітика "Інтерньюз-Україна" Владислава Фарапонова, важко сказати, чи буде політика Трампа такою.

По-перше, він здатний на непередбачувані речі. По-друге, якщо стане президентом, то матиме повноваження, які можуть розв'язати руки з точки зору того, що можна зробити для посилення України.

"Але ми досі не почули від нього головного. Чи готовий він тиснути на Путіна? А якщо готовий, то якою мірою і за рахунок чого", - зазначив аналітик.

Своєю чергою експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв зазначає, що про наміри Трампа можна судити з його базових наративів, які настільки суперечливі, що вказують на одне. Його політика формуватиметься виключно на його власних баченнях та буквально залежатиме від настрою у конкретний день.

"Те, що він схилятиме нас до переговорів, - це вже підтверджений факт. А переговори будуть у форматі "давайте домовимося не стріляти, зупинимо все, як є, і почнемо умовно новий мінський процес". Це не означає, що на тлі переговорів він припинить допомогу. Навпаки, він казав, що може дати більше зброї. Ситуація в цьому контексті не визначена", - вважає експерт.

На його думку, міркувати, хто з них прийнятний для України, некоректно, оскільки президента США обирає американський народ. Тут доречніше аналізувати в плані, хто ризикованіший.

"Харріс менш ризикована. Так, з нею може бути менше реальних рішучих дій, але ми знаємо, як з нею працювати й на що розраховувати. З Трампом - "або пан, або пропав". Або він за нас і допоможе перемагати, або проти нас і тоді нам доведеться непереливки", - пояснив Краєв.