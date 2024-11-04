Чего ждать Украине от Трампа в случае победы на выборах в США: мнения экспертов

Со ссылкой на советников Трампа американские СМИ пишут, что его "справедливое соглашение" может заключаться в замораживании войны с созданием автономных регионов по обе стороны демилитаризованной зоны.

Кроме того, Украину будут склонять к отказу от членства в НАТО, переосмыслению минских соглашений прошлых лет и к тому, чтобы она подождала, пока не исчезнет российский диктатор Владимир Путин.

По мнению главы "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислава Фарапонова, трудно сказать, будет ли политика Трампа такова.

Во-первых, он способен на непредсказуемые вещи. Во-вторых, если станет президентом, будет иметь полномочия, которые могут развязать руки с точки зрения того, что можно сделать для усиления Украины.

"Но мы до сих пор не услышали от него главного. Готов ли он давить на Путина? А если готов, то в какой степени и за счет чего", - отметил аналитик.

В свою очередь эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев отмечает, что о намерениях Трампа можно судить по его базовым нарративам, которые настолько противоречивы, что указывают на одно. Его политика будет формироваться исключительно на его собственных видениях и будет буквально зависеть от настроения в конкретный день.

"То, что он будет склонять нас к переговорам, - это уже подтвержденный факт. А переговоры будут в формате "давайте договоримся не стрелять, остановим все, как есть, и начнем условно новый минский процесс". Это не значит, что на фоне переговоров он прекратит помощь. Наоборот, он говорил, что может дать больше оружия. Ситуация в этом контексте не определена", - считает эксперт.

По его мнению, рассуждать, кто из них приемлем для Украины, некорректно, поскольку президент США избирает американский народ. Здесь уместнее анализировать в плане, кто рискованнее.

"Харрис менее рискованная. Да, с ней может быть меньше реальных решительных действий, но мы знаем, как с ней работать и на что рассчитывать. С Трампом - "или господин, или пропал". Или он за нас и поможет побеждать, или против нас и тогда нам придется туго", - объяснил Краев.