Чего ждать от погоды в Украине в конце апреля и в начале мая? Прогноз синоптиков

Погода в ближайшие пять дней, которые ознаменуют конец апреля и начало мая, будет разной. Синоптики рассказали, задержится ли похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник - вторник, 28-29 апреля

В понедельник, 28 апреля, будет солнечно, без дождей. Ночью вероятны заморозки до -3 градусов в:

Сумской, Черниговской;

Харьковской, Черкасской;

Житомирской, Винницкой, Винницкой.

В Донецкой области ночью будет в пределах -1...+1 градусов. Теплее всего днем будет на западе - во Львовской области, на Закарпатье, Прикарпатье, до +18. Даже в Крыму ожидается не выше +14. В Киеве ночью 0...-2, днем +13...+15.

Во вторник, 29 апреля, солнечно, без осадков. Заморозки ночью вероятны лишь в Харьковской области, в пределах -1...-3. Днем температура будет выше, чем 28 апреля.

В Киеве ночью до +3, днем до +17 градусов. местами в Николаевской области до +20 градусов.

Холоднее всего, максимально до +16 градусов днем будет в:

Харьковской;

Херсонской, Одесской областях, в Крыму.

Погода в Украине 28-29 апреля (meteo.gov.ua)

Среда, 30 апреля

В среду, 30 апреля в Украине будет тепло. Дожди вероятны в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской областях, на Закарпатье и Прикарпатье.

Днем максимально температура поднимется на Закарпатье, Херсонской, Николаевской областях, до +22. Заморозки ночью не ожидаются, максимально до +10 градусов будет на Закарпатье.

Днем холоднее всего будет в Сумской бласти, до +17 градусов. В Киеве без осадков, ночью до +9, днем до +19.

Погода в Украине 30 апреля (meteo.gov.ua)

Четверг - пятница, 1-2 мая

В четверг, 1 мая, дожди пройдут по всей территории Украины, при этом в большинстве регионов даже с грозами. Ночью будет максимально до +11, в Луганской области.

Днем, несмотря на дожди максимально температура поднимется до +22 градусов - на юге, востоке, и юго-востоке.

В Киеве пройдут осадки, ночью в пределах +8...+10, днем +12...+14. Именно в столице днем 1 мая будет холоднее всего.

В пятницу, 2 мая, дожди продолжат идти по всей Украине, но не такой интенсивности и без гроз. Температура немного спадет: днем не более +20 градусов на Закарпатье и в Черновицкой области.

Теплее всего ночью будет в Луганской области, до +11. В Киеве дождь, днем до +17 градусов.