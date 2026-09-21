Чого чекати від Meta Connect 2026: смарт-токуляри без камер, гарнітура Phoenix та новий ШІ

Meta готує найбільшу презентацію року, на якій покаже нові розумні окуляри, ШІ-технології та пристрої змішаної реальності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Марка Цукерберга в Instagram.
Майбутня презентація обіцяє бути насиченою.
Генеральний директор компанії Марк Цукерберг виступить 23 вересня о 19:00 за східним часом, після чого наступного дня розпочнуться профільні сесії для розробників.
Серед головних тем заходу - розширення лінійки смарт-окулярів, нові ШІ-релізи та довгоочікувані апаратні пристрої.
Одним із найцікавіших стратегічних кроків компанії є розробка окулярів без вбудованих камер, які випускатимуться у двох стилях і матимуть додаткові мікрофони для спілкування з ШІ-асистентом.
Відмова від камер дозволить зробити оракули тоншими, візуально ближчими до звичайних окулярів, а також допоможе знизити рівень критики щодо приватності та скандалів із прихованим зніманням.
Технічний директор Meta Ендрю Босворт раніше зазначав, що компанія готує окремі роз'яснення та заходи для боротьби з порушниками, які намагаються заклеювати або модифікувати індикаторні LED-лампи.
Окрім цього, очікуються новинки від партнера Ray-Ban, а також можливі анонси наступного покоління пристроїв із вбудованими у лінзи дисплеями - так звана платформа "Hypernova 2".
Головною апаратною інтригою заходу може стати легка гарнітура змішаної реальності під кодовою назвою Phoenix.
Зображення пристрою нещодавно з'явилися у внутрішніх оновленнях HorizonOS: вони демонструють тонкий гаджет, який використовує дротове підключення до окремого компактного блоку.
Попередньо, гарнітура спиратиметься на системи відстеження очей і рук замість класичних контролерів і стане однією з перших платформ на базі новітнього чипа Qualcomm Snapdragon Reality Elite.
На тлі масивної хвилі оновлень у сфері штучного інтелекту компанія приділить особливу увагу своєму ШІ-агенту Muse, інтеграція якого зі смарт-окулярами має відбутися вже найближчим часом.
Крім того, на розробників чекають новини щодо розширення підтримки сторонніх додатків для екосистеми смарт-окулярів, а також оновлення віртуального простору разом із перспективами розвитку голографічних аватарів, які вперше продемонстрували у прототипі Orion.