Чого чекати від Meta Connect 2026: смарт-токуляри без камер, гарнітура Phoenix та новий ШІ

Майбутня презентація обіцяє бути насиченою.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг виступить 23 вересня о 19:00 за східним часом, після чого наступного дня розпочнуться профільні сесії для розробників.

Серед головних тем заходу - розширення лінійки смарт-окулярів, нові ШІ-релізи та довгоочікувані апаратні пристрої.

Нові та оновлені смарт-окуляри: курс на приватність

Одним із найцікавіших стратегічних кроків компанії є розробка окулярів без вбудованих камер, які випускатимуться у двох стилях і матимуть додаткові мікрофони для спілкування з ШІ-асистентом.

Відмова від камер дозволить зробити оракули тоншими, візуально ближчими до звичайних окулярів, а також допоможе знизити рівень критики щодо приватності та скандалів із прихованим зніманням.

Технічний директор Meta Ендрю Босворт раніше зазначав, що компанія готує окремі роз'яснення та заходи для боротьби з порушниками, які намагаються заклеювати або модифікувати індикаторні LED-лампи.

Окрім цього, очікуються новинки від партнера Ray-Ban, а також можливі анонси наступного покоління пристроїв із вбудованими у лінзи дисплеями - так звана платформа "Hypernova 2".

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Загадкова гарнітура мішаної реальності "Phoenix"

Головною апаратною інтригою заходу може стати легка гарнітура змішаної реальності під кодовою назвою Phoenix.

Зображення пристрою нещодавно з'явилися у внутрішніх оновленнях HorizonOS: вони демонструють тонкий гаджет, який використовує дротове підключення до окремого компактного блоку.

Попередньо, гарнітура спиратиметься на системи відстеження очей і рук замість класичних контролерів і стане однією з перших платформ на базі новітнього чипа Qualcomm Snapdragon Reality Elite.

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Штучний інтелект та екосистема розробників

На тлі масивної хвилі оновлень у сфері штучного інтелекту компанія приділить особливу увагу своєму ШІ-агенту Muse, інтеграція якого зі смарт-окулярами має відбутися вже найближчим часом.

Крім того, на розробників чекають новини щодо розширення підтримки сторонніх додатків для екосистеми смарт-окулярів, а також оновлення віртуального простору разом із перспективами розвитку голографічних аватарів, які вперше продемонстрували у прототипі Orion.