Чого чекати від курсу долара та євро у червні: прогноз на тиждень та де краще зберігати гроші

На валютному ринку України наступного тижня не очікується різких коливань. Попри воєнні та енергетичні ризики, ситуація залишається контрольованою, а гривневі інструменти зберігають інвестиційну привабливість для громадян.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий.
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За прогнозом Лєсового, на наступний тиждень прогнозуються такі показники:
На ринок продовжують впливати кілька груп ризиків:
Проте експерт зазначає, що між ризиком і курсовим стрибком немає автоматичного зв’язку. Навіть якщо готівковий ринок стане "нервовим", це не означає тривалої девальвації.
Курси обмінників зрештою орієнтуються на безготівковий сегмент, де головну роль відіграє Національний банк. НБУ в режимі "керованої гнучкості" обмежує надмірні коливання та стримує ажіотаж.
Попри прогнозовану на 2026 рік інфляцію у 9,4%, гривневі інструменти залишаються привабливими. Валюта захищає від курсового ризику, але сама по собі не приносить доходу. Натомість депозити та ОВДП забезпечують реальний фінансовий результат.
Найвигіднішими залишаються депозити на термін від 6 місяців до 1 року.
З урахуванням бонусів, дохідність може сягати 17,5% річних.
Основою для такої дохідності є облікова ставка НБУ у 15%. Згідно з прогнозами регулятора, вона залишатиметься на цьому рівні до другого кварталу 2027 року, тому підстав для стрімкого падіння ставок за депозитами немає.
Різниця між купівлею та продажем: на міжбанку до 0,15 грн за долар, в обмінниках - до 1 грн за долар та 1,3 грн за євро.
Відхилення: Середні тижневі коливання не перевищуватимуть 1-1,5% від курсу, з якого почнеться тиждень.
Різниця між ринками: Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,1-0,15 грн.
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