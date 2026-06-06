Чего ждать от курса доллара и евро в июне: прогноз на неделю и где лучше хранить деньги

На валютном рынке Украины на следующей неделе не ожидается резких колебаний. Несмотря на военные и энергетические риски, ситуация остается контролируемой, а гривневые инструменты сохраняют инвестиционную привлекательность для граждан.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой.
Главное:
По прогнозу Лесового, на следующую неделю прогнозируются следующие показатели:
На рынок продолжают влиять несколько групп рисков:
Однако эксперт отмечает, что между риском и курсовым скачком нет автоматической связи. Даже если наличный рынок станет "нервным", это не означает длительной девальвации.
Курсы обменников в конечном итоге ориентируются на безналичный сегмент, где главную роль играет Национальный банк. НБУ в режиме "управляемой гибкости" ограничивает чрезмерные колебания и сдерживает ажиотаж.
Несмотря на прогнозируемую на 2026 год инфляцию в 9,4%, гривневые инструменты остаются привлекательными. Валюта защищает от курсового риска, но сама по себе не приносит дохода. Зато депозиты и ОВГЗ обеспечивают реальный финансовый результат.
Самыми выгодными остаются депозиты на срок от 6 месяцев до 1 года.
С учетом бонусов, доходность может достигать 17,5% годовых.
Основой для такой доходности является учетная ставка НБУ в 15%. Согласно прогнозам регулятора, она будет оставаться на этом уровне до второго квартала 2027 года, поэтому оснований для стремительного падения ставок по депозитам нет.
Разница между покупкой и продажей: на межбанке до 0,15 грн за доллар, в обменниках - до 1 грн за доллар и 1,3 грн за евро.
Отклонения: Средние недельные колебания не будут превышать 1-1,5% от курса, с которого начнется неделя.
Разница между рынками: Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 грн.
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