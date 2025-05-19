Президентські вибори в Польщі: хто лідирує після підрахунку понад 99% голосів
У Польщі добігає кінця перший тур президентських виборів. Вже відомі дані з більшості виборчих дільниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Згідно з даними Onet, до трійки лідерів увійшли:
- Рафал Тшасковський - 31,2%;
- Кароль Навроцький - 29,7%;
- Славомір Менцен - 14,9 відсотка.
Серед інших кандидатів у президенти:
- Гжегож Браун - 6,4%;
- Шимон Головня - 5%;
- Адріан Зандберг - 4,8%;
- Магдалена Бєят - 4,2%;
- Кшиштоф Становський - 1,2%;
- Йоанна Сенишин - 1,1%;
- Марек Якуб’як - 0,8%;
- Артур Бартошевич - 0,5%;
- Мацей Мацяк - 0,2%;
- Марек Вох - 0,1%.
Ілюстративне фото: відомі результати голосувань більшості виборчих дільниць Польщі (скриншот)
Вибори президента у Польщі
У неділю, 18 травня, на території Польщі пройшов перший тур президентських виборів. У ньому брали участь 13 кандидатів на посаду голови країни.
Згідно з результатами соціологічних опитувань, серед фаворитів ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський і керівник Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна політична сила.
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