ЧМ по плаванию на короткой воде перенесли из-за коронавируса

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в декабре 2020 года в Абу-Даби (ОАЭ), перенесен на год из-за коронавируса. Новые даты мирового форума - 13-18 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации плавания (FINA).

Решение было принято после нескольких недель совещаний с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Отмечается, что это оптимальное решение в сложившейся ситуации.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Ранее Международная федерация перенесла чемпионат мира по водным видам спорта, запланированный на лето 2021 года в японской Фукуоке. По новому расписанию соревнования пройдут с 13 по 29 мая 2022 года.

Проведению мирового форума в прежние сроки помешала летняя Олимпиада в Токио, которая была передвинута на год и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, что также в связи с переносом Олимпийских игр на год позже состоится чемпионата мира по легкой атлетике.