ЧМ-2018: Сборная Испании сыграет в 1/8 финала с хозяевами турнира

"Красная фурия" ушла от поражения в матче с Марокко
Сборные Испании сыграла вничью с командой Марокко в матче третьего тура группового тура чемпионата мира-2018.
В составе "красной фурии" отличились полузащитник Иско (19-я минута), а также форвард Яго Аспас, поразивший ворота в добавленное время ко второму тайму.
Два гола сборной Марокко забили нападающие Халид Бутаиб (14), а также Юссеф Эн-Насири (81).
Таким образом, сборная Испании вышла в плей-офф с первого места, где ей предстоит сыграть с командой России.
В другом матче группы В сборная Португалии сыграла вничью с командой из Ирана (1:1).
Напомним, сборная Уругвая разгромила хозяев турнира - команду России - и заняла первое место в группе.