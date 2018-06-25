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Интервью

ЧМ-2018: Сборная Испании сыграет в 1/8 финала с хозяевами турнира

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    25.06.2018 - 23:39
Фото: Испания вырвала ничью у Марокко (twitter.com/SeFutbol)
Фото: Испания вырвала ничью у Марокко (twitter.com/SeFutbol)

"Красная фурия" ушла от поражения в матче с Марокко

Сборные Испании сыграла вничью с командой Марокко в матче третьего тура группового тура чемпионата мира-2018.

В составе "красной фурии" отличились полузащитник Иско (19-я минута), а также форвард Яго Аспас, поразивший ворота в добавленное время ко второму тайму.

Два гола сборной Марокко забили нападающие Халид Бутаиб (14), а также Юссеф Эн-Насири (81). 

Таким образом, сборная Испании вышла в плей-офф с первого места, где ей предстоит сыграть с командой России.

В другом матче группы В сборная Португалии сыграла вничью с командой из Ирана (1:1).

Напомним, сборная Уругвая разгромила хозяев турнира - команду России - и заняла первое место в группе.

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Теги публикации: ЧМ-2018, сборная Испании, Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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