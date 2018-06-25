ЧС-2018: Збірна Іспанії зіграє в 1/8 фіналу з господарями турніру

"Червона фурія" уникла поразки в матчі з Марокко

Збірні Іспанії зіграла внічию з командою Марокко в матчі третього туру групового туру чемпіонату світу-2018.

У складі "червоної фурії" відзначилися півзахисник Іско (19-я хвилина), а також форвард Яго аспасиев, який вразив ворота в доданий час до другого тайму.

Два голи збірної Марокко забили нападники Халід Бутаіб (14), а також Юссеф Ен-Насирі (81).

Таким чином, збірна Іспанії вийшла у плей-офф з першого місця, де їй належить зіграти з командою Росії.

В іншому матчі групи В збірна Португалії зіграла внічию з командою з Ірану (1:1).

Нагадаємо, збірна Уругваю розгромила господарів турніру - команду Росії - і посіла перше місце в групі.