ЧМ-2018: Уругвай разгромил Россию и занял первое место в группе

Суарес и Кавани забили по голу, автоголом отметился лучший бомбардир сборной РФ

Сборная Уругвая со счетом 3:0 обыграла хозяев турнира - команду России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Уругвайцы вышли вперед благодаря голу Луиса Суарес со штрафного на 10 минуте. Через 13 минут подопечные Оскара Табареса удвоили свое преимущество после автогола лучшего бомбардира сборной России Дениса Черышева. Третий гол в ворота Игоря Акинфеева забил в концовке матча Эдинсон Кавани.

На 36 минуте российская команда осталась в меньшинстве, так как Игорь Смольников получил вторую желтую карточку.

Благодаря победе сборная Уругвая финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А. Российская команда оказалась на второй строчке.

Напомним, сборная Колумбии разгромила национальную команду Польши и лишила ее шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018.