ЧМ-2018: Автогол в компенсированное время помог сборной Ирана победить Марокко

Победу иранцам принес форвард Марокко Азиза Бухаддуза
Сборная Ирана обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Победу иранцам принес автогол форварда Марокко Азиза Бухаддуза на 95 минуте поединка. После подачи со штрафного он головой отправил мяч в угол ворот.
Отметим, Иран выиграл матч на чемпионате мира впервые с 1998 года.
Второй поединок группы B Португалия - Испания состоится 15 июня в 21:00 по киевскому времени.
Сборная Ирана во втором туре встретится с Испанией, а национальная команда Марокко сыграет с Португалией. Оба матча состоятся 20 июня.
Напомним, сборная Уругвая на последних минутах вырвала минимальную победу над командой Египта в первом матче группы А чемпионата мира-2018.