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ЧМ-2018: Автогол в компенсированное время помог сборной Ирана победить Марокко

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    15.06.2018 - 20:05
Фото: Марокко - Иран (twitter.com/EnMaroc)
Фото: Марокко - Иран (twitter.com/EnMaroc)

Победу иранцам принес форвард Марокко Азиза Бухаддуза

Сборная Ирана обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче первого тура группы B чемпионата мира-2018. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Победу иранцам принес автогол форварда Марокко Азиза Бухаддуза на 95 минуте поединка. После подачи со штрафного он головой отправил мяч в угол ворот.

Отметим, Иран выиграл матч на чемпионате мира впервые с 1998 года.

Второй поединок группы B Португалия - Испания состоится 15 июня в 21:00 по киевскому времени.

Сборная Ирана во втором туре встретится с Испанией, а национальная команда Марокко сыграет с Португалией. Оба матча состоятся 20 июня.

Напомним, сборная Уругвая на последних минутах вырвала минимальную победу над командой Египта в первом матче группы А чемпионата мира-2018.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Иран, Марокко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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