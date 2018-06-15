Сборная Уругвая вырвала победу у Египта в первом туре ЧМ-2018

Единственный гол в матче на счету Хосе Хименеса

Сборная Уругвая смогла одолеть команду Египта в первом матче группы А чемпионата мира-2018. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Единственный мяч в поединке на 90 минуте забил Хосе Мария Хименес, пославший мяч в сетку ударом головой.

Напомним, нападающий сборной Египта Мохамед Салах не вошел в стартовый состав команды на этот матч. Игрок, получивший травму в финале Лиги чемпионов, просидел весь поединок на скамейке запасных.

Таким образом, после первого тура в группе А по три очка в активе Уругвая и России, а сборные Египта и Саудовской Аравии баллов не имеют.

Во втором туре уругвайцы встретятся со сборной Саудовской Аравии, а российская команда сыграет со сборной Египта