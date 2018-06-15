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ЧС-2018: Автогол у компенсований час допоміг збірній Ірану перемогти Марокко

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    15.06.2018 - 20:05
Фото: Марокко - Іран (twitter.com/EnMaroc)
Фото: Марокко - Іран (twitter.com/EnMaroc)

Перемогу іранцям приніс форвард Марокко Азіза Бухаддуза

Збірна Ірану обіграла команду Марокко з рахунком 1:0 в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Перемогу іранцям приніс автогол форварда Марокко Азіза Бухаддуза на 95 хвилині поєдинку. Після подачі зі штрафного він головою відправив м'яч у кут воріт.

Відзначимо, Іран виграв матч на чемпіонаті світу вперше з 1998 року.

Другий поєдинок групи B Португалія - Іспанія відбудеться 15 червня о 21:00 за київським часом.

Збірна Ірану у другому турі зустрінеться з Іспанією, а національна команда Марокко зіграє з Португалією. Обидва матчі відбудуться 20 червня.

Нагадаємо, збірна Уругваю на останніх хвилинах вирвала мінімальну перемогу над командою Єгипту в першому матчі групи А чемпіонату світу-2018.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Іран, Марокко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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