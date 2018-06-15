ЧС-2018: Автогол у компенсований час допоміг збірній Ірану перемогти Марокко

Перемогу іранцям приніс форвард Марокко Азіза Бухаддуза
Збірна Ірану обіграла команду Марокко з рахунком 1:0 в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2018. Про це повідомляється на сайті ФІФА.
Перемогу іранцям приніс автогол форварда Марокко Азіза Бухаддуза на 95 хвилині поєдинку. Після подачі зі штрафного він головою відправив м'яч у кут воріт.
Відзначимо, Іран виграв матч на чемпіонаті світу вперше з 1998 року.
Другий поєдинок групи B Португалія - Іспанія відбудеться 15 червня о 21:00 за київським часом.
Збірна Ірану у другому турі зустрінеться з Іспанією, а національна команда Марокко зіграє з Португалією. Обидва матчі відбудуться 20 червня.
Нагадаємо, збірна Уругваю на останніх хвилинах вирвала мінімальну перемогу над командою Єгипту в першому матчі групи А чемпіонату світу-2018.