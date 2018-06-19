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ЧМ-2018: Сборная Японии одержала историческую победу над Колумбией

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    19.06.2018 - 17:08
Фото: Колумбия - Япония (twitter.com/jfa_samuraiblue)
Фото: Колумбия - Япония (twitter.com/jfa_samuraiblue)

Впервые в истории азиатская команда выиграла у сборной из Южной Америки

Сборная Японии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии в матче группы H чемпионата мира-2018. Как отмечается на сайте ФИФА, благодаря этой победе Япония вошла в историю.

Впервые в истории турнира азиатская команда обыграла сборную из Южной Америки.

Кроме того, в матче Колумбия - Япония была показана первая красная карточка на ЧМ-2018. На 3 минуте защитник колумбийцев Карлос Санчес был удален с поля за игру рукой в своей штрафной площади.

Японцы вышли вперед в самом начале встречи благодаря Синдзи Кагава, который реализовал пенальти. На 39 минуте Хуан Кинтеро сравнял счет, однако нападающий азиатской команды Юйа Осако ударом головой смог забить второй и победный гол.

Во втором матче группы H сегодня, 19 июня, сыграют сборные Польши и Сенегала.

Напомним, сборная Англии в компенсированное время благодаря дублю Гарри Кейна вырвала победу у Туниса в матче первого тура группы G чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Теги публикации: Япония, ЧМ-2018, Колумбия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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