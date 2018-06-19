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ЧС-2018: Збірна Японії здобула історичну перемогу над Колумбією

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    19.06.2018 - 17:08
Фото: Колумбія - Японія (twitter.com/jfa_samuraiblue)
Фото: Колумбія - Японія (twitter.com/jfa_samuraiblue)

Вперше в історії азіатська команда виграла у збірної з Південної Америки

Збірна Японії з рахунком 2:1 обіграла команду Колумбії в матчі групи H чемпіонату світу-2018. Як зазначається на сайті ФІФА, завдяки цій перемозі Японія увійшла в історію.

Вперше в історії турніру азіатська команда обіграла збірну з Південної Америки.

Крім того, в матчі Колумбія - Японія була показана перша червона картка на ЧС-2018. На 3 хвилині захисник колумбійців Карлос Санчес був видалений з поля за гру рукою в своїй штрафній площі.

Японці вийшли вперед на самому початку зустрічі завдяки Шінджі Кагава, який реалізував пенальті. На 39 хвилині Хуан Кинтеро зрівняв рахунок, проте нападник азіатської команди Юйа Осако ударом головою зміг забити другий і переможний гол.

У другому матчі групи H сьогодні, 19 червня, зіграють збірні Польщі та Сенегалу.

Нагадаємо, збірна Англії у компенсований час завдяки дублю Гаррі Кейна вирвала перемогу у Тунісу в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

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Теги публікації: Японія, ЧМ-2018, Колумбия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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