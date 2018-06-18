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ЧМ-2018: Сборная Англии вырвала победу у Туниса

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    18.06.2018 - 22:59
Фото: Тунис - Англия (twitter.com/England)
Фото: Тунис - Англия (twitter.com/England)

Кейн сделал дубль и принес победу команде в добавленное время

Сборная Англии в компенсированное время благодаря дублю Гарри Кейна вырвала победу у Туниса в матче первого тура группы G чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Все матчи на нынешнем мундиале пока получаются для фаворитов очень непростыми, некоторые уже даже потеряли очки. Англичане по моментам полностью превосходили своего соперника, но вот реализация у команды Гарета Саутгейта была ужасающая. Если бы не капитан команды Кейн, то начало Англии было бы однозначно провальным.

Счет был открыт на 11 минуте, когда Эшли Янг с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джон Стоунс головой пробил в угол ворот, голкипер тунисцев в прыжке потащил, но первым на добивании оказался Гарри Кейн. На 35 минуте Фержани Сасси ударом с пенальти сравнял счет. В компенсированное арбитром время ко второму тайму Кейн оформил дубль и принес англичанам победу.

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Австралии уругвайский арбитр Андрес Кунья назначил первый в истории турнира пенальти после использования системы VAR (video assistant referee). 

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Теги публикации: Тунис, ЧМ-2018, сборная Англии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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