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Члени ЦВК прибули на округ в Покровську за документацією

Новини » Вибори 2019    03.08.2019 - 10:08
Члени ЦВК прибули на округ в Покровську за документацією
Фото: члени ЦВК прибули в Покровськ (mvs.gov.ua)

Члени ЦВК прибули по документацію окружної комісії

Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) прибули на 50-й одномандатний виборчий округ в Покровську, щоб забрати документацію окружної комісії та визначити результати виборів в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, для попередження провокацій чи протиправних дій під час встановлення результатів виборів на 50-му окрузі, члени Центрвиборчкому вирішили за допомогою авіації МВС забрати документацію з округу в Київ. Документи охоронятиме спецпідрозділ Нацполіції.

"Cитуація для ЦВК достатньо не типова, таке стається вперше. Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська. Там ми отримаємо виборчу документацію, доставимо її до Києва та за добу проведемо підрахунок голосів", - зазначив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком взяв на себе повноваження окружної виборчої комісії в Покровську для встановлення результатів голосування на одномандатному виборчому окрузі №50.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила кримінальну справу через невиконання членами окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області рішення суду щодо перерахунку голосів.

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