Члены СНБО могут покидать Украину только с разрешения президента, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о возможности выезда за пределы Украины членов СНБО. Он уточнил, что они могут покидать страну только с разрешения президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в ток-шоу "Свобода слова".

"На сегодняшний день члены СНБО без разрешения президента Украины не вправе покидать нашу страну. Лишь с разрешением Зеленского члены СНБО могут покинуть нашу страну, например в командировку или еще по каким-то делам", - заявил он.

Также Алексей Данилов уточнил, может ли Украина вернуть оккупированные территории военным путем. Он заявил, что сделать это невозможно из-за больших жертв среди гражданского населения.

Кроме того, Данилов рассказал, как будут действовать власти в случае вторжения России в Украину. Он заверил, что на такой случай имеется четко прописанная процедура.