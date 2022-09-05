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Члены НАТО начали собирать зимнюю форму для ВСУ, - Spiegel

Фото: члены НАТО начали собирать зимнюю форму для ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ. За несколько недель уже почти половину запроса удалось закрыть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце июля написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для военных ВСУ. В частности, речь идет о теплой форме и зимней обуви.

"За несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки. Согласно первым сообщениям, добрых 50 процентов потребностей, упомянутых Украиной, могут быть покрыты", - сообщили журналистам в НАТО.

Также к процессу планирует присоединиться и Германия. Однако уже сейчас можно констатировать определенные трудности, поскольку запасы зимнего снаряжения в большинстве стран в основном зарезервированы для национального потребления.

"Что касается зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания, Германия может сделать важный вклад в поддержку обороны Украины в зиму, что приближается". - заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

НАТО предложила своим членам заменить зимний материал, который был передан из лагерей. Альянс имеет в своем распоряжении трастовый фонд в размере около 40 миллионов долларов для этой цели.

Напомним, что Швеция передаст Украине "важные инструменты" в новом пакете военной помощи.

Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Германию и США начать поставлять Украине танки

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