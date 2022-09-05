Члени НАТО почали збирати зимню форму для ЗСУ, - Spiegel

Міністр оборони України Олексій Резніков наприкінці липня написав листа генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому закликав терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для військових ЗСУ. Зокрема, йдеться про теплу форму та зимове взуття.

"За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія вже пообіцяли поставки. Відповідно до перших повідомлень, добрих 50 процентів потреб, згаданих Україною, можуть бути покриті", - повідомили журналістам у НАТО.

Також до процесу планує долучитись і Німеччина. Проте вже зараз можна констатувати певні труднощі, оскільки запаси зимового спорядження в більшості країн здебільшого зарезервовані для національного споживання.

"Що стосується зимового спорядження, такого як одяг, матеріали для польових таборів і продукти харчування, Німеччина може зробити важливий внесок у підтримку оборони України в зиму, що наближається". - заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

НАТО запропонувала своїм членам замінити зимовий матеріал, який було передано з таборів. Альянс має у своєму розпорядженні трастовий фонд у розмірі близько 40 мільйонів доларів для цієї мети.