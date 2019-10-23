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Проверку депутатов на полиграфе должна проводить госкомпания, - Арахамия

Новости » Политика    23.10.2019 - 16:27
Проверку депутатов на полиграфе должна проводить госкомпания, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По его словам, к государственной компании больше доверия

Тестирование депутатов на полиграфе должна осуществлять государственная компания. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, к государственной компании больше доверия.

"Я лично хочу, чтобы это была какая-то государственная служба. Ибо к государственной службе полиграфа будет точно больше доверия, чем к частной. Поэтому я говорю, или это будет СБУ, НАБУ, или САП, или главное управление разведки. Мне безразлично", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по факту того, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Информация об этом ранее появилась в СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной рады пройти детектор лжи.

Проверка состоится сегодня в 20:00 в прямом эфире. Детектор лжи пройдет Давид Арахамия и замглавы финансового комитета, нардеп Александр Дубинский. Во фракции "Слуга народа" считают, что проверка нужна для "снятия накала" вокруг ситуации.

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Новости Украины Слуга народаДавид Арахамия
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