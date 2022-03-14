Послы ЕС одобрили четвертый пакет санкций против России

Члены ЕС одобрили четвертый пакет санкций против российских олигархов и юридических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рикарда Йозвяка.
Сообщается, что послы ЕС 14 марта закончили переговоры по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России.
"Начата письменная процедура, которая завершится завтра утром официальным принятием. Затем решение будет опубликовано официально – в тот же день, позже", - сообщает Йозвяк.
О том, что пакет санкций ЕС одобрен, подтвердили и в председательстве Франции в Совете ЕС.
"Утвержден 4 пакет санкций в консультации с нашими международными партнерами. Направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины. Коснется ряда секторов российской экономики", - сказано в сообщении.
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Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, каких сфер коснутся санкции из четвертого пакета ЕС.
А также сообщали о том, что ЕС ужесточит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт.
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