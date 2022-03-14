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ЕС ужесточит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт, - Reuters

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Брюссель, Понедельник 14 марта 2022 16:53
ЕС ужесточит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт, - Reuters Фото: ЕС хочет усилить санкции против российских нефтяных компаний (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз намерен ужесточить санкции против российских нефтяных компаний. Планируется, запретить инвестиции для открытия новых источников для добычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что санкции будут распространиться на российские нефтяные компании "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Эти компании уже находятся под санкциями, которые касаются кредитов и долгового финансирования.

После согласования новых экономических мер "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть" столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива.

Однако данные санкции не будут влиять на импорт нефти и газа в европейские страны. Отмечается, что такой шаг сдержит повышение цен на российское сырье.

Напомним, Россия решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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