ЕС ужесточит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что санкции будут распространиться на российские нефтяные компании "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Эти компании уже находятся под санкциями, которые касаются кредитов и долгового финансирования.

После согласования новых экономических мер "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть" столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива.

Однако данные санкции не будут влиять на импорт нефти и газа в европейские страны. Отмечается, что такой шаг сдержит повышение цен на российское сырье.