ЕС ужесточит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт, - Reuters
Европейский союз намерен ужесточить санкции против российских нефтяных компаний. Планируется, запретить инвестиции для открытия новых источников для добычи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что санкции будут распространиться на российские нефтяные компании "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Эти компании уже находятся под санкциями, которые касаются кредитов и долгового финансирования.
После согласования новых экономических мер "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть" столкнутся с запретом на инвестиции, который, как ожидается, заморозит их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива.
Однако данные санкции не будут влиять на импорт нефти и газа в европейские страны. Отмечается, что такой шаг сдержит повышение цен на российское сырье.
Напомним, Россия решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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