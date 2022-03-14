Посли ЄС схвалили четвертий пакет санкцій проти Росії

Повідомляється, що посли ЄС 14 березня закінчили переговори щодо четвертого пакета санкцій ЄС щодо Росії.

"Розпочато письмову процедуру, яка завершиться завтра вранці офіційним прийняттям. Потім рішення буде опубліковано офіційно - в той же день, пізніше", - повідомляє Йозвяк.

Про те, що пакет санкцій ЄС схвалений, підтвердили й в головуванні Франції в Раді ЄС.

"Затверджено 4 пакет санкцій у консультації з нашими міжнародними партнерами. Спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України. Торкнеться низки секторів російської економіки", - сказано в повідомленні.

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