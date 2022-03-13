Завтра послы ЕС дадут "зеленый свет" новым санкциям против РФ, - журналист

В ЕС в понедельник, 14 марта, послы ЕС могут согласовать новый четвертый пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка.

Сообщается, что санкции против России коснутся запретов на экспорт предметов роскоши и новых инвестиций ЕС в российский энергетический сектор.

"Послы ЕС сегодня обсудили 4-й пакет санкций ЕС в отношении России. Они дадут зеленый свет завтра в полдень. Включает в себя такие меры, как увеличение листинга, запрет на экспорт предметов роскоши и новые инвестиции ЕС в российский энергетический сектор, а также запрет на импорт стали и железа", - сообщил Юзвяк.

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