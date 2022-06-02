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Членство Украины в ЕС - важный шаг к объединению Европы, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Страны Европы должны объединиться и главным шагом на этом пути должно стать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. А впоследствии и полноправное членство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме по безопасности в Братиславе, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что у России не должно быть даже соблазна допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе.

"Ибо если Россия почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без очевидного решения о кандидатстве, то это будет одним из самых дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины", - сказал глава государства.

Напомним, почти все крупные страны-участницы Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление, кроме Италии.

Известно, что Украина должна уже в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тем более, что страны Западных Балкан не против.

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Владимир Зеленский