Членство Украины в ЕС - важный шаг к объединению Европы, - Зеленский

Страны Европы должны объединиться и главным шагом на этом пути должно стать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. А впоследствии и полноправное членство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме по безопасности в Братиславе, сообщает РБК-Украина .

Он отметил, что у России не должно быть даже соблазна допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе.

"Ибо если Россия почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без очевидного решения о кандидатстве, то это будет одним из самых дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины", - сказал глава государства.