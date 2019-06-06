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Из Нила вытащили 40 тел, предположительно убитых силами безопасности Судана

Новости » Происшествия    06.06.2019 - 03:10
Из Нила вытащили 40 тел, предположительно убитых силами безопасности Судана
Фото: протесты в Судане (twitter.com/knssradio)

Митингующие в Судане намерены с еще большей силой продолжить забастовки

В Судане из реки Нил вытащили по меньшей мере тела 40 человек, предположительно убитых силами безопасности в столице страны Хартум. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщили организаторы продемократических демонстраций в Судане, пишет Associated press.

В частности, по информации Комитета врачей протестующих, есть свидетели, которые видели, как тела, загруженные в военную технику, сбрасывали в реку.

Известие о поиске тел появилось, когда правящий генерал Судана призвал возобновить переговоры с лидерами протеста, но протестующие не согласились на это. Их представители сказали, что генералы не могут серьезно относиться к переговорам, в то время как их войска продолжают убивать протестующих.

Демонстранты намерены и далее продолжать свои забастовки, чтобы оказать давление на военных, и заставить их передать правление гражданским властям.

Напомним, в результате разгона палаточного лагеря в Хартуме (Судан) погибли по меньшей мере 60 человек. 

Кроме того, 4 июля в столице Судана - Хартуме, военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. В тот день погибли 30 человек. 

В целом в результате столкновений протестующих с правительственными войсками Судана за три дня количество погибших достигло 100 человек.

Началось все с того, что министр обороны Судана Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента. В Судане был объявлен двухлетний переходный период и режим ЧП сроком на три месяца.  

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