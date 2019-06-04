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В Судане военные открыли огонь по протестующим, более 30 погибших

Новости » Происшествия    04.06.2019 - 05:30
В Судане военные открыли огонь по протестующим, более 30 погибших
Фото: протесты в Судане (https://twitter.com/anadoly agency)

Врачи сообщают о 35 погибших на протестах в Хартуме

В столице Судана - Хартуме, военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. Врезультате погибли более 30 человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadoly Agency.

По данным Комитете врачей Судана, количество погибших в результате военных действий составляет уже 35 человек, еще несколько сотен демонстрантов получили ранения.

Точное число жертв силового разгона протестов назвать сложно, поскольку армия блокирует больницы. СМИ сообщают, что военные для разгона акции протеста применили боевые патроны.

После того, как армия применила силу против протестующих, ведущая оппозиционная сила в Судане - альянс "За свободу и перемены", призвала жителей страны к началу бессрочной акции гражданского неповиновения.

"Призываем с сегодняшнего дня начать бессрочную, всеобщую акцию протеста и забастовку, которая будет продолжаться до тех пор, пока не падет режим", - говорится в обращении альянса.

Кроме того, оппозиция потребовала роспустить Военного совета. Альянс также призвал международное сообщество не признавать путчистов законным правительством.

Такие действия армии Судана резко раскритиковали США, Великобритания, Германия, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Они выступили с требованием прекращения насилия в этой африканской стране.

Отметим, началось все с того, что министр обороны Судана Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента. В Судане был объявлен двухлетний переходный период и режим ЧП сроком на три месяца.  

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека.

На протестах в Судане погибли два человека В Пакистане на акции протеста военные открыли огонь, есть погибшие
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