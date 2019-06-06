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Членство Судану призупинили в Африканському союзі

Новини » Політика    06.06.2019 - 23:21
Членство Судану призупинили в Африканському союзі
Фото: рада Африканського союзу (twitter.com/AU_PSD/status)

Рада АС припинив участь Судану у всіх заходах до створення перехідного органу влади

Рада Африканського союзу (АС) з питань миру і безпеки призупинив членство Судану через жорстоке придушення протестів нинішнім керівництвом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації Twitter.

Як повідомляється, рада АС припинив участь Судану у всіх заходах до створення перехідного органу влади під керівництвом цивільних.

"Рада АС з питань миру і безпеки негайно припинив участь Республіки Судан у всіх заходах АС до створення перехідного органу влади під керівництвом цивільних, як єдиного способу для Судану знайти вихід із цієї кризи", - йдеться в повідомленні.

Як відзначає Al Jazeera, рішення оголосили після екстреного засідання Африканського союзу в Аддіс-Абебі (Ефіопія) з приводу насильницького розгону протестів у столиці Судану Хартумі, який розпочався у понеділок, 3 червня.

Згідно з даними Центрального комітету суданських лікарів, в результаті силових дій влади загинули щонайменше 108 осіб, поранено понад 500, в той час як, в міністерстві охорони здоров'я Судану повідомили, що загинула 61 людина.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Судану Хартумі військові відкрили вогонь по протестувальниках, які кілька тижнів блокували будівлю командування армії. В результаті стрілянини загинули понад 30 осіб.

Крім того, у Судані з річки Ніл витягли щонайменше тіла 40 осіб, імовірно убитих силами безпеки в столиці країни Хартум. Зокрема, за інформацією Комітету лікарів протестувальників, є свідки, які бачили, як тіла, завантажені в військову техніку, скидали в річку.

З Нілу витягли 40 тіл, імовірно убитих силами безпеки Судану Кількість загиблих через розгін протестів в Судані вдвічі зросла
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