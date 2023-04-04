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Членство Китаю та Росії у Радбезі ООН є пережитком минулого, - Помпео

Фото: Колишній держсекретар США Майк Помпео (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

ООН фундаментально зламана. Китай та Росія, які є членами Радбезу нехтують міжнародним правом.

Про це сказав колишній держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Екс-держсекретар США налаштований скептично, щодо майбутнього Організації Об'єднаних Націй.

"Ми бачили, як Радою ООН із прав людини керували іранці. Ми бачили, як венесуельці відповідали за права людини в ООН разом з іранцями, які ставилися до жінок як до власності… Ми бачимо це знову і знову." - зазначив Помпео.

За його словами, членство Китаю та Росії у Радбезі ООН є пережитком минулого, обиві ці країни нехтують міжнародним правом.

"Це вже пережиток часу, що комуністична партія Китаю та росія займають два місця в Раді безпеки ООН і є двома країнами, які не мають наміру дотримуватися міжнародного права. Навряд чи вони підкоряться. Я вважаю, це глузування над тим, що було", - резюмував колишній держсекретар США.

Раніше ми писали, за даними управлінням верховного комасіара ООН з прав людини у березні зафіксовано загибель 178 цивільних осіб в Україні внаслідок російського вторгнення.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують проміжну ядерну угоду з Іраном.

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