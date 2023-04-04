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Скільки українців загинуло від вторгнення РФ у березні: відповідь ООН

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Вівторок 04 квітня 2023 00:14
Скільки українців загинуло від вторгнення РФ у березні: відповідь ООН Фото: В ООН розповіли скільки українців загинуло в березні через російську війну (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

У березні 2023 року управлінням верховного комасіара ООН з прав людини було зафіксовано загибель 178 цивільних осіб в Україні внаслідок російського вторгнення, ще 587 людей було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УВКПЛ.

За період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ООН зафіксувала 8451 загиблих та 14 156 поранених серед цивільного населення України.

Найбільшу кількість жертив спричинило використання вибухової зброї з широкою зоною ураження. У веховного комісара ООН зазначають, що реальна кількість жертв є значно вищою, оскільки надходження даних із зони бойових дій дуже повільне.

Раніше ми писали, в ООН підтвердили загибель 501 дитини в Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Реальна кількість убитих може бути більшою.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія нестиме повну відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну, а прикритися кріслом в Радбезі ООН не вийде.

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