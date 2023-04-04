Скільки українців загинуло від вторгнення РФ у березні: відповідь ООН

У березні 2023 року управлінням верховного комасіара ООН з прав людини було зафіксовано загибель 178 цивільних осіб в Україні внаслідок російського вторгнення, ще 587 людей було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УВКПЛ .

Найбільшу кількість жертив спричинило використання вибухової зброї з широкою зоною ураження. У веховного комісара ООН зазначають, що реальна кількість жертв є значно вищою, оскільки надходження даних із зони бойових дій дуже повільне.

За період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ООН зафіксувала 8451 загиблих та 14 156 поранених серед цивільного населення України.

Раніше ми писали, в ООН підтвердили загибель 501 дитини в Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Реальна кількість убитих може бути більшою.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія нестиме повну відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну, а прикритися кріслом в Радбезі ООН не вийде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.