Членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, - Помпео

Экс-госсекретарь США настроен скептически в отношении будущего Организации Объединенных Наций.

"Мы видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности… Мы видим это снова и снова", - отметил Помпео.

По его словам, членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, обе эти страны пренебрегают международным правом.

"Это уже пережиток времени, что коммунистическая партия Китая и россия занимают два места в Совбезе ООН и являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешка над тем, что было", - резюмировал бывший госсекретарь США.