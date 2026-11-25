Що заявив Мадяр про вступ до ЄС

Глава угорського уряду наголосив, що членство в Євросоюзі потрібно заслужити, а шлях до нього потребує часу та виконання необхідних умов.

"Членство в Європейському Союзі потрібно заслужити. Це дуже тривалий і складний процес. Це не неможливо, але потребує часу", - заявив він.

Прем'єр Угорщини також наголосив, що у Євросоюзі не існує поняття "прискорений вступ", на необхідності якого раніше наголошував Київ та власне сам президент Володимир Зеленський.

"Такого просто не існує", - підсумував прем'єр Угорщини.

Про що домовилися Зеленський і Мадяр

Зустріч Володимира Зеленського та Петера Мадяра відбулася 24 листопада в Ужгороді. Це був перший візит угорського прем'єра до України на цій посаді.

Після переговорів Зеленський назвав зустріч дуже предметною та розповів про конкретні домовленості між країнами.

За словами президента, сторони обговорили енергетичну співпрацю, двосторонню торгівлю та гуманітарну підтримку.

Зокрема, йшлося про постачання газу й дизельного пального в Україну, а також розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями.

Окрему увагу приділили інфраструктурним проєктам. Україна та Угорщина планують працювати над реконструкцією наявних пунктів пропуску через кордон і створенням нових.

Також обговорювалася можливість запуску прямих потягів між країнами за новими маршрутами.

Крім того, Зеленський і Мадяр говорили про гуманітарне розмінування та розширення участі Угорщини у відповідній коаліції.

"Щодо всіх питань є конкретні домовленості", - повідомив український президент.

Він додав, що сторони доручили своїм командам опрацювати досягнуті домовленості, щоб якомога швидше перейти до їх реалізації.

Передісторія

Візит Мадяра став його першою поїздкою до України на посаді прем'єр-міністра Угорщини. На Закарпатті він також зустрівся з представниками угорської громади.

Перед початком переговорів із Зеленським угорський прем'єр разом з українським президентом вшанував пам'ять загиблих українських військових в Ужгороді.

Зеленський назвав цей жест проявом поваги до українців, які захищали незалежність держави.