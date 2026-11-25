Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что вступление в Европейский Союз "нужно заслужить", что является длительным и сложным процессом. Также он подчеркнул, что никакого ускоренного механизма вступления в блок не существует, чего хочет Киев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал во время совместного общения с прессой с президентом Владимиром Зеленским после встречи в Закарпатье.
Глава венгерского правительства подчеркнул, что членство в Евросоюзе нужно заслужить, а путь к нему требует времени и выполнения необходимых условий.
"Членство в Европейском Союзе нужно заслужить. Это очень длительный и сложный процесс. Это не невозможно, но требует времени", - заявил он.
Премьер Венгрии также подчеркнул, что в Евросоюзе не существует понятия "ускоренное вступление", необходимость которого ранее подчеркивал Киев и сам президент Владимир Зеленский.
"Такого просто не существует", - подытожил премьер Венгрии.
О чем договорились Зеленский и Мадяр
Встреча Владимира Зеленского и Петера Мадяра прошла 24 ноября в Ужгороде. Это был первый визит венгерского премьера в Украину на этом посту.
После переговоров Зеленский назвал встречу очень предметной и рассказал о конкретных договоренностях между странами.
По словам президента, стороны обсудили энергетическое сотрудничество, двустороннюю торговлю и гуманитарную поддержку.
В частности, речь шла о поставках газа и дизельного горючего в Украину, а также о расширении использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями.
Отдельное внимание было уделено инфраструктурным проектам. Украина и Венгрия планируют работать над реконструкцией существующих пунктов пропуска через границу и созданием новых.
Также обсуждалась возможность запуска прямых поездов между странами по новым маршрутам.
Кроме того, Зеленский и Мадяр говорили о гуманитарном разминировании и расширении участия Венгрии в соответствующей коалиции.
"По всем вопросам есть конкретные договоренности", - сообщил украинский президент.
Он добавил, что стороны поручили своим командам проработать достигнутые договоренности, чтобы поскорее перейти к их реализации.
Визит Мадяра стал его первой поездкой в Украину в должности премьер-министра Венгрии. В Закарпатье он также встретился с представителями венгерской общины.
Перед началом переговоров с Зеленским венгерский премьер вместе с украинским президентом почтил память погибших украинских военных в Ужгороде.
Зеленский назвал этот жест проявлением уважения к украинцам, защищавшим независимость государства.
Кроме того, Мадяр пригласил Зеленского в Венгрию, на что президент ответил, что его визит зависит от венгерской стороны.
Следует отметить, что глава венгерского правительства посещает Украину впервые с 2015 года.