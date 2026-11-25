Что заявил Мадяр о вступлении в ЕС

Глава венгерского правительства подчеркнул, что членство в Евросоюзе нужно заслужить, а путь к нему требует времени и выполнения необходимых условий.

"Членство в Европейском Союзе нужно заслужить. Это очень длительный и сложный процесс. Это не невозможно, но требует времени", - заявил он.

Премьер Венгрии также подчеркнул, что в Евросоюзе не существует понятия "ускоренное вступление", необходимость которого ранее подчеркивал Киев и сам президент Владимир Зеленский.

"Такого просто не существует", - подытожил премьер Венгрии.

О чем договорились Зеленский и Мадяр

Встреча Владимира Зеленского и Петера Мадяра прошла 24 ноября в Ужгороде. Это был первый визит венгерского премьера в Украину на этом посту.

После переговоров Зеленский назвал встречу очень предметной и рассказал о конкретных договоренностях между странами.

По словам президента, стороны обсудили энергетическое сотрудничество, двустороннюю торговлю и гуманитарную поддержку.

В частности, речь шла о поставках газа и дизельного горючего в Украину, а также о расширении использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями.

Отдельное внимание было уделено инфраструктурным проектам. Украина и Венгрия планируют работать над реконструкцией существующих пунктов пропуска через границу и созданием новых.

Также обсуждалась возможность запуска прямых поездов между странами по новым маршрутам.

Кроме того, Зеленский и Мадяр говорили о гуманитарном разминировании и расширении участия Венгрии в соответствующей коалиции.

"По всем вопросам есть конкретные договоренности", - сообщил украинский президент.

Он добавил, что стороны поручили своим командам проработать достигнутые договоренности, чтобы поскорее перейти к их реализации.

Предыстория

Визит Мадяра стал его первой поездкой в Украину в должности премьер-министра Венгрии. В Закарпатье он также встретился с представителями венгерской общины.

Перед началом переговоров с Зеленским венгерский премьер вместе с украинским президентом почтил память погибших украинских военных в Ужгороде.

Зеленский назвал этот жест проявлением уважения к украинцам, защищавшим независимость государства.