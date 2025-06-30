Членство в ЄС і ППО: Шмигаль розкрив деталі зустрічі з прем'єром Іспанії

"Обговорили подальше посилення оборонної співпраці. Озвучив наші головні потреби, зокрема системи ППО. Україна пропонує створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій. Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру", - розповів Шмигаль.

За словами українського прем'єра, він висловив Іспанії подяку за всебічну підтримку країни на тлі російської агресії. Шмигаль зазначив, що загальний обсяг іспанської допомоги перевищує 2 млрд євро.

"Особливо важливо - військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів", - додав прем'єр.

Також Шмигаль і Санчес обговорили відновлення України за рахунок конфіскації заморожених російських активів. Крім іншого, вони говорили про євроінтеграцію України.

" Очікуємо на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року", - додав Шмигаль.