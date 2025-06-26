"Боротьба з безкарністю": голова МЗС Іспанії про спецтрибунал для Росії
Іспанія підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це крок у бік боротьби з безкарністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Іспанії Жозе Мануеля Альбареса в соцмережі X.
"Підписання угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - це чудова новина", - зазначив чиновник.
Він додав, що Іспанія підтримує ті зусилля, які спрямовані "на забезпечення відповідальності та боротьбу з безкарністю".
Альбарес наголосив, що такий спецтрибунал і міжнародний реєстр шкоди, завданої Україні, "мають вирішальне значення для забезпечення справедливості та верховенства міжнародного права в Україні, Європі та в усьому світі".
Спецтрибунал для Росії
Нагадаємо, вчора, 25 червня, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали документ про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
Як пояснив голова української держави, це фактично запустило процес створення такого трибуналу.
Такий трибунал фактично відкриє можливість до висунення звинувачень топ-керівництву РФ.
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