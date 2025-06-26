"Боротьба з безкарністю": голова МЗС Іспанії про спецтрибунал для Росії

Іспанія підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це крок у бік боротьби з безкарністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Іспанії Жозе Мануеля Альбареса в соцмережі X.

"Підписання угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - це чудова новина", - зазначив чиновник.

Він додав, що Іспанія підтримує ті зусилля, які спрямовані "на забезпечення відповідальності та боротьбу з безкарністю".

Альбарес наголосив, що такий спецтрибунал і міжнародний реєстр шкоди, завданої Україні, "мають вирішальне значення для забезпечення справедливості та верховенства міжнародного права в Україні, Європі та в усьому світі".