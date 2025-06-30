Членство в ЕС и ПВО: Шмыгаль раскрыл детали встречи с премьером Испании

"Обсудили дальнейшее усиление оборонного сотрудничества. Озвучил наши главные потребности, в частности системы ПВО. Украина предлагает создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий. Также работаем над решением по перехвату российских дронов, которые ежедневно массово атакуют украинскую инфраструктуру", - рассказал Шмыгаль.

По словам украинского премьера, он выразил Испании благодарность за всестороннюю поддержку страны на фоне российской агрессии. Шмыгаль отметил, что общий объем испанской помощи превышает 2 млрд евро.

"Особенно важно - военная помощь. Испанские системы противовоздушной обороны помогают защищать украинское небо от российских ракет и дронов", - добавил премьер.

Также Шмыгаль и Санчес обсудили восстановление Украины за счет конфискации замороженных российских активов. Помимо прочего, они говорили о евроинтеграции Украины.

"Ожидаем политическое решение о начале переговоров о членстве в ЕС уже в этом году", - добавил Шмыгаль.