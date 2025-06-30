Членство в ЕС и ПВО: Шмыгаль раскрыл детали встречи с премьером Испании

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с испанским коллегой Педро Санчесом, с которым обсудил усиление оборонного сотрудничества между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление Telegram.
"Обсудили дальнейшее усиление оборонного сотрудничества. Озвучил наши главные потребности, в частности системы ПВО. Украина предлагает создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий. Также работаем над решением по перехвату российских дронов, которые ежедневно массово атакуют украинскую инфраструктуру", - рассказал Шмыгаль.
По словам украинского премьера, он выразил Испании благодарность за всестороннюю поддержку страны на фоне российской агрессии. Шмыгаль отметил, что общий объем испанской помощи превышает 2 млрд евро.
"Особенно важно - военная помощь. Испанские системы противовоздушной обороны помогают защищать украинское небо от российских ракет и дронов", - добавил премьер.
Также Шмыгаль и Санчес обсудили восстановление Украины за счет конфискации замороженных российских активов. Помимо прочего, они говорили о евроинтеграции Украины.
"Ожидаем политическое решение о начале переговоров о членстве в ЕС уже в этом году", - добавил Шмыгаль.
Напомним, Испания активно помогает Украине с момента начала полномасштабной войны, которую развязала Россия.
В марте 2022 года премьер-министр Санчес объявил, что его страна готова предоставить Украине наступательное вооружение для борьбы с российской агрессией.
Также страна передавала ПВО, бронеавтомобили и дополнительную амуницию.
Недавно Испания поддержала создание специального трибунала для России. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что такие меры направлены на борьбу с безнаказанностью.
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