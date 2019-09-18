Членов нового ЦИК будут выбирать по квотному принципу, - Арахамия

Членов нового Центризбиркома будут выбирать по квотному принципу. Об этом в кулуарах Верховной рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов.

"Ничего вне правил, которые уже есть, ничего не планировалось. Будет кажется, что 17... Согласно закону, квотный принцип распределения", - отметил парламентарий.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на свои источники, на должность главы Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры - Алину Загоруйко, Вадима Галайчука и Сергея Кальченко. Так, это действующие депутаты от "Слуги народа", которых фракция может предложить на должности в Центризбирком. При этом, по информации РБК-Украина, Кальченко имеет высокие высокие шансы возглавить ЦИК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский может предложить Верховной раде кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой пленарной неделе.

Подчеркнем, 13 сентября Рада одобрила роспуск ЦИК, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.