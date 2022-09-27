Членов НАТО призвали пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее

Страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее для продолжения поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО .

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.

Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.

"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины", - сказал он.

Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.

В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.