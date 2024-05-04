ua en ru
Сб, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Члени ВЛК більше не зможуть приймати рішення на власний розсуд, - Міноборони

Україна, Субота 04 травня 2024 18:58
UA EN RU
Члени ВЛК більше не зможуть приймати рішення на власний розсуд, - Міноборони Фото: Міноборони зробило важливу заяву щодо ВЛК (Суспільне Львів)
Автор: Дмитро Левицький

Члени військово-лікарської комісії тепер не зможуть на власний розсуд приймати рішення щодо придатності чи непридатності військовозобов'язаного. Відтепер вони повинні керуватися чіткими нормами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Сьогодні, 4 травня, набули чинності зміни до положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ відповідно до наказу міністра оборони України №402. Цими змінами було скасовано статус "обмежено придатний", а також оновлено перелік хвороб, з якими можуть або не можуть мобілізувати.

"Фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви", - пояснили в департаменті Міноборони.

В департаменті зазначили, що ступінь придатності до військової служби буде встановлюватися ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до цього розкладу та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя.

Оновлення ВЛК в Україні

Нагадаємо, 4 травня набув чинності ухвалений Верховною радою закон, який скасував статус "обмежено придатного" до служби в армії. Закон також зобов'язує всіх військовозобов'язаних, які мали цей статус, повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців.

Однак директор департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова наголосила, що українцям не потрібно самостійно йти проходити ВЛК. За її словами, на проходження комісії військовозобов'язаного має відправити ТЦК.

Більше про нововведення в мобілізації в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВЛК Мобілізація в Україні
NEWS
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках