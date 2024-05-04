Члени ВЛК більше не зможуть приймати рішення на власний розсуд, - Міноборони

Члени військово-лікарської комісії тепер не зможуть на власний розсуд приймати рішення щодо придатності чи непридатності військовозобов'язаного. Відтепер вони повинні керуватися чіткими нормами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Сьогодні, 4 травня, набули чинності зміни до положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ відповідно до наказу міністра оборони України №402. Цими змінами було скасовано статус "обмежено придатний", а також оновлено перелік хвороб, з якими можуть або не можуть мобілізувати.

"Фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви", - пояснили в департаменті Міноборони.

В департаменті зазначили, що ступінь придатності до військової служби буде встановлюватися ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до цього розкладу та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя.