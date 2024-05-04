Члены ВВК больше не смогут принимать решения по своему усмотрению, - Минобороны
Члены военно-врачебной комиссии теперь не смогут по своему усмотрению принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного. Теперь они должны руководствоваться четкими нормами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Министерства обороны Украины.
Сегодня, 4 мая, вступили в силу изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с приказом министра обороны Украины №402. Этими изменениями был отменен статус "ограниченно пригодный", а также обновлен список болезней, с которыми могут или не могут мобилизовать.
"Фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по собственному усмотрению, а будут руководствоваться лишь четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления", - пояснили в департаменте Минобороны.
В департаменте отметили, что степень пригодности к военной службе будет устанавливаться ВВК в соответствии с расписанием болезней, объяснением этого расписания и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья.
Обновление ВЛК в Украине
Напомним, 4 мая вступил в силу принятый Верховной радой закон, отменивший статус "ограниченно годного" для службы в армии. Закон также обязывает всех военнообязанных, имевших этот статус, повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев.
Однако директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова подчеркнула, что украинцам не нужно самостоятельно идти проходить ВВК. По ее словам, на прохождение комиссии военнообязанного должно отправить ТЦК.
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