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Члены ВВК больше не смогут принимать решения по своему усмотрению, - Минобороны

Украина, Суббота 04 мая 2024 18:58
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Члены ВВК больше не смогут принимать решения по своему усмотрению, - Минобороны Фото: Минобороны сделало важное заявление по ВЛК (Общественное Львов)
Автор: Дмитрий Левицкий

Члены военно-врачебной комиссии теперь не смогут по своему усмотрению принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного. Теперь они должны руководствоваться четкими нормами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Министерства обороны Украины.

Сегодня, 4 мая, вступили в силу изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с приказом министра обороны Украины №402. Этими изменениями был отменен статус "ограниченно пригодный", а также обновлен список болезней, с которыми могут или не могут мобилизовать.

"Фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по собственному усмотрению, а будут руководствоваться лишь четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления", - пояснили в департаменте Минобороны.

В департаменте отметили, что степень пригодности к военной службе будет устанавливаться ВВК в соответствии с расписанием болезней, объяснением этого расписания и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья.

Обновление ВЛК в Украине

Напомним, 4 мая вступил в силу принятый Верховной радой закон, отменивший статус "ограниченно годного" для службы в армии. Закон также обязывает всех военнообязанных, имевших этот статус, повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев.

Однако директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова подчеркнула, что украинцам не нужно самостоятельно идти проходить ВВК. По ее словам, на прохождение комиссии военнообязанного должно отправить ТЦК.

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ВЛК Мобилизация в Украине
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