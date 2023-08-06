Члени уряду Південної Кореї незабаром відвідають Україну: що обговорять

Також стало відомо, що міністерство промисловості організує власну делегацію на чолі з міністром, що складається з представників енергетичних та консалтингових компаній. Її візит заздалегідь запланований на жовтень.

Південна Корея активізувала свої зусилля щодо співпраці з Україною у сфері відновлення зруйнованої інфраструктури після несподіваного візиту президента Юн Сок Єля до України у липні.

Також Південна Корея вирішила дозволити 30 бізнесменам одночасно відвідувати Україну для реалізації потенційних проектів реконструкції та відновлення.

Із запровадженням конкретних правил бізнес-поїздок до України очікується, що представники багатьох корейських компаній відвідають країну, щоб вивчити можливості участі у потенційних проектах реконструкції.

Підтримка Південної Кореї України

Незважаючи на те, що Південна Корея є великим експортером зброї, поки країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

Під час візиту до Польщі Юн Сок Йоль разом із польським колегою Анджеєм Дудою домовилися допомагати Україні, а також підписали меморандум про співпрацю у галузі післявоєнного відновлення.

Президент Республіки Корея та перша леді країни 15 липня відвідали з неанонсованим візитом до Києва та заявили про виділення нового пакету військової та гуманітарної допомоги.