RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Члены правительства Южной Кореи вскоре посетят Украину: что обсудят

Фото: члены правительства Южной Кореи вскоре посетят Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Делегация Южной Кореи во главе с министром земель Вон Хи Реном планирует посетить Украину в конце августа для обсуждения ряда проектов по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Также стало известно, что министерство промышленности организует собственную делегацию во главе с министром, состоящую из представителей энергетических и консалтинговых компаний. Ее визит предварительно запланирован на октябрь.

Южная Корея активизировала свои усилия по сотрудничеству с Украиной в сфере восстановления разрушенной инфраструктуры после неожиданного визита президента Юн Сок Еля в Украину в июле.

Также Южная Корея приняла решение разрешить 30 бизнесменам одновременно посещать Украину для реализации потенциальных проектов реконструкции и восстановления.

С введением конкретных правил бизнес-поездок в Украину, ожидается, что представители многих корейских компаний посетят страну, чтобы изучить возможности участия в потенциальных проектах реконструкции.

Поддержка Южной Кореи Украины

Несмотря на то, что Южная Корея - крупный экспортер оружия, пока страна исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

Во время визита в Польшу Юн Сок Йоль вместе с польским коллегой Анджеем Дудой договорились помогать Украине, а также подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.

Президент Республики Корея и первая леди страны 15 июля посетили с неанонсированным визитом в Киев и заявили о выделении нового пакета военной и гуманитарной помощи.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеЮжная КореяВоенная помощь